Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim gençlerimiz, merhameti olan, yüreği olan gençler. Sadece kendisini değil, milletini, insanlığı düşünen gençler. Milleti için, insanlık için umudu olan gençler." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katılarak, ramazanda peygamberler şehrinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kentte, yapımı tamamlanan projelerin açılışı ve yeni yatırımların ilk adımının atılması amacıyla geldiklerini aktaran Kasapoğlu, projelerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kasapoğlu, Türkiye'nin diğer beldelerinde ve şehirlerinde olduğu gibi Şanlıurfa'daki mahallere ve köylere kadar hizmet ve eser siyasetlerini büyütmeye, millet için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa'yı bir spor şehri, gençlikte marka şehri yapmak istediklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de yeni gençlik merkezleriyle yeni havuzlarımızla, salonlarımızla, semt sahalarımızla, tenis kortlarıyla her alanda her bir noktaya dokunmaya, her bir beldemizi hizmette daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğimizin de müjdesini özellikle belirtmek istiyorum. Az önce Avrupa şampiyonu kardeşimizle bir aradaydık, Şanlıurfa her branşta yeteneği olan, iddiası olan şehir. Olimpik havuzumuzu bitirdik, ilçelerimizde inşa ettiğimiz, inşa edeceğimiz havuzlarımız var, Siverek'ten Birecik'e, Ceylanpınar'dan, Hilvan'a kadar yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasını Şanlıurfa'nın Türkiye'nin öncü illerinden biri olarak göğüslemesini de sağlayacak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yüzme öğrenmek isteyen herkese de Şanlıurfa'da yüzme öğreteceğiz."

Kasapoğlu, hükümet olarak en büyük hedeflerinden birin de sporun tabana yayılması ve erişebilir olması olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla sporda ve gençlik yatırımlarıyla çıtalarını her geçen gün yükselttiklerini ifade etti.

Lisanslı sporcu sayısında branşları çok yukarılara taşıdıklarını aktaran Kasapoğlu, gençlerin önünü açmak adına çalışmalarını çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını belirtti.

Şanlıurfa'daki gençlik merkezi sayısını arttıracaklarını ve gençlik merkezi bulunmayan ilçenin kalmayacağının altını çizen Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülke genç nüfusuyla hakikaten potansiyeli güçlü bir ülke ve Şanlıurfa genç nüfus açısından en öncü illerden biri. Bizim gençlerimiz merhameti olan, yüreği olan gençler. Sadece kendisini değil, milletini, insanlığı düşünen gençler. Milleti için, insanlık için umudu olan gençler. İşte biz bu gençler için bugün Karaköprü'deyiz, Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın tüm ilçeleri için yeni çalışmalar planlıyoruz, yeni gayretleri birlikte ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki Türkiye gençleriyle birlikte sadece bugünler için değil, yarınlar için ve daha güçlü gelecek için büyük bir umut ve bizler tıpkı bugün olduğu gibi bu umudu, bu sevgiyi, bu kardeşliği birlikte büyüteceğiz. İnsanlık için çare olmaya dünyanın 5'ten büyük olduğunu güçlü bir şekilde haykıran Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, insanlığa, insanlığın dertlerine çare olmaya, insanlar için mazlumlar için umut olmaya devam edeceğiz."

Hentbolcu Merve'yi sahneye davet etti

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sahneye, geçen yıl Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da toprak sahada antrenman yaptıklarını anlatan konuşmasıyla dikkati çekip, büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'ı çıkardı.

Merve'nin kendilerinden istediği spor sahası talebini de görüştüklerini anlatan Bakan Kasapoğulu, "Merve'nin ve arkadaşlarının istediği salon imkanını ve hentbolla ilgili alt yapıyı da Şanlıurfamıza kazandıracağımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Merve için, arkadaşları için ve gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ilgililerin katılımıyla havuzun açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Karaköprü Belediyesi'ni ve Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.