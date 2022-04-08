Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'da partililere seslendi Açıklaması - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'da partililere seslendi Açıklaması

08.04.2022 18:34
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'da partililere seslendi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu kutlu davayı hep birlikte el ele vererek bu millet, insanlık ve mazlumlar için yarınlara taşıyacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu kutlu davayı hep birlikte el ele vererek bu millet, insanlık ve mazlumlar için yarınlara taşıyacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililere seslendi.

Şanlıurfa'da bulunduğu için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, ramazanda peygamberler şehrinde bulunmanın ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Dava arkadaşlarıyla bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kutlu davayı hep birlikte el ele vererek bu millet, insanlık ve mazlumlar için yarınlara taşıyacağız. Şanlıurfa'nın bu kutlu hareketteki, mukaddes davadaki misyonu bizim için apayrı. Her zaman haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden yana en güçlü şekilde varlığını ortaya koymuş bir şehir Şanlıurfa. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte, 2023'de de bu güçlü mesajını tüm dünyaya haykıracak, onun için de el birliğiyle teşkilat olarak el ele vereceğiz. İnanıyorum ki sizin bu konudaki hassasiyet ve çabanız en üst düzeyde ama bu süreç itibarıyla bu çalışmalarımızı hızlandırıp 2053'e giden yolu ve 2071'e giden yolları birlikte inşa edeceğiz. Birlikte güçlü yarınlara giden yolda duruşumuzu, mesajımızı en güçlü şekilde tüm dünyaya haykıracağız."

Kasapoğlu, bakanlığın Şanlıurfa'da yaptığı yatırımlardan ve belediyelerle işbirliklerinden bahsederek, yapılan ve yapılacak olan tüm projelerin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Haliliye Belediyesine geçen Bakan Kasapoğlu, burada belediye bünyesindeki spor kulübünde girdikleri çeşitli müsabakalarda derece alan sporcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Eyyübiye Belediyesine geçen Kasapoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Mehmet Kasapoğlu, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'da partililere seslendi Açıklaması - Son Dakika


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