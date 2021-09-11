Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine ziyarette bulundu.??????
Bakan Kasapoğlu, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgilerle selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kasapoğlu, selde yakınlarını kaybeden aileleri evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde de bulundu.
Kaynak: AA
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