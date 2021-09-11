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Bakan Kasapoğlu: "Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız"

11.09.2021 16:51
Bakan Kasapoğlu:

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulunmak üzere Bozkurt ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracaklarını kaydetti.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulunmak üzere Bozkurt ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracaklarını kaydetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sinop'taki temaslarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, selin en ağır yaşandığı Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, ilçede halen devam eden temizleme ve enkaz çalışmalarını yakından takip etti. Burada görevli personellerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, incelemeleri sırasında ilçenin temizliğinde görev alan askerlere kolaylıklar dileyerek, özverili çalışmalarından ötürü Mehmetçik'e teşekkürlerini iletti. Bakan Kasapoğlu, ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Afet Koordinasyon Merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yıkılan ya da zarar gören tesislerle ilgili istişarede bulunan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracaklarını belirtti. Türk milletine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak sel felaketini yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, felaketlerden tüm kötülüklerden, afetlerden milletimizi esirgesin. Felaketin yaşandığı ilk andan itibaren ülkemizin bu anlamdaki sürece yönetmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarımızın, tüm bakanlarımızın, bakanlıklarımızın, devletimizin, bu anlamdaki iş birlikteliği, sürecin çok kısa bir sürede yaralan sarılması ve yarınlara yönelik planlamaların ve çalışmaların başlatılması hızlı bir şekilde gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Elbette tüm kurumlar ve kuruluşlar, bakanlıklar görevlerini ve yapılması gerekenleri en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Bizde, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ilk andan itibaren gerek tesislerimizin halkımızın hizmetinde olması, yurtlarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, Afet Koordinasyon Merkezinde ciddi bir görev alma, gerekse bu anlamda kaybedilen tesislerin ya da yatırmaların tekrar bölgemize kazandırılması gerek Kastamonu'da, gerek Sinop'ta, gerekse Bartın'da, önemli önceliklerimizden ve bunların bundan sonraki sürece en hızlı şekilde hazırlanması ve özellikle yeni planlamaların, bu çerçevede yapılması bizlerin için son derece önemlidir" dedi.

Sinop ve Kastamonu'da afet bölgesinde incelemelerde bulunduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu konuları az önce Ayancık ilçemizde gerçekleştirdik ve şimdide Bozkurt'ta, hem Bozkurt ilçemizde hem de diğer ilçelerimizi konuştuk. Planlamalarımızı ve çalışmalarını gözden geçirdik. En kısa sürede yıkılan tesisleri yeniden ilçelerimize, Kastamonu'ya ve tüm bölgeye kazandıracağız, bununla birlikte yeni çalışmalarımızı yurtlarıyla, salonlarıyla, Gençlik Merkezleriyle veya semt sahalarıyla inşallah en kısa sürede bunlarında planlamasını yapıp inşaatına başlayacağız. Tekrar ben aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada el birliğiyle bir olarak beraber olarak bu ruh ile bu birliktelik anlayışıyla inşallah yaraları birlikte saracağız" diye konuştu. - KASTAMONU

Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız
Bakan Kasapoğlu: Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız

Mehmet Kasapoğlu, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız' - Son Dakika


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