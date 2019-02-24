Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sincan'da Esnafı Ziyaret Etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun çocuklarla sohbeti ve kitap hediye etmesi Bakan Kasapoğlu'nun bir restoranın açılış...

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti

Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler

Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Bakan Kasapoğlu'nun çocuklarla sohbeti ve kitap hediye etmesi

Bakan Kasapoğlu'nun bir restoranın açılış kurdelesini kesmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile birlikte, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin

Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Öncesi Centilmenlik Çağrısı

Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık!

İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı