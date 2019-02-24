Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sincan'da Esnafı Ziyaret Etti
17 dakika önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun çocuklarla sohbeti ve kitap hediye etmesi Bakan Kasapoğlu'nun bir restoranın açılış...
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti
Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler
Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Bakan Kasapoğlu'nun çocuklarla sohbeti ve kitap hediye etmesi
Bakan Kasapoğlu'nun bir restoranın açılış kurdelesini kesmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile birlikte, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:49 Kaynak: AA
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