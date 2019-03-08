Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sporun Öncü Kadınlarıyla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ve bakanlık çalışanı kadınlar ile bir araya geldi.





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ve bakanlık çalışanı kadınlar ile bir araya geldi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte Bakan Kasapoğlu, dünya kadınlar gününü kutladı ve yeni projelerini anlattı. Kasapoğlu, ilk defa spor stratejilerinin merkezine atletizm, jimnastik ve yüzmeyi koyduklarını açıkladı.



"SPOR POLİTİKAMIZIN ODAĞI ATLETİZM,CİMNASTİK, YÜZME OLACAK"



Bütün spor alanlarında kadınları aktif olarak spor yapmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, "Atletizm, jimnastik ve yüzme branşlarını spor stratejimizin odağına koyduk. Kadın spor merkezlerini yaygınlaştıracağız. Kadınlara çocuklarıyla birlikte spor yapma imkanı sağlayacağız. İnşallah bu yeni süreçte yolu spordan geçen bütün kadınlarla Gençlik ve Spor Bakanlığında buluşacağız. Türk sporu için çok önemli gördüğümüz bu atılımı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.



"SPOR TÜRKİYE PROJESİNİN ODAĞI KADINLAR OLACAK"



Bakan Kasapoğlu, bakanlık çalışanlarıyla kadın sporcuları buluşturmalarının sembolik bir anlamı olduğunu ifade ederek, "Bugün bu salonda bulunan bütün kadınların ortak noktası hem Gençlik Spor Bakanlığı çalışanları hem de sporcular olarak Türk sporunun gelişmesine katkı sağlıyor olmaları. Bugün bizim için önemli bir gün. Çünkü bugün, daha önce ana hatlarıyla açıkladığımız geniş kapsamlı 'Spor Türkiye' projemizi daha anlamlı hale getirecek yeni bir ufuk açıyoruz. 'Sporun Öncüsü Kadınlar' sloganıyla başlattığımız bu projeyle ülkemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına çok önemli bir adım atıyoruz" diye konuştu.



"DİJİTAL PLATFORM KURULACAK"



Kadınlarla projelerini daha hızlı yürütebilmek için ter türlü bilgi ve paylaşımın yer alacağı bir dijital platform kurulacağını belirten Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu: "İlgili bütün tarafların katılımıyla hem bölgesel toplantılar hem de meselenin bütün boyutlarıyla değerlendirileceği bir 'Kadın ve Spor Zirvesi' düzenleyeceğiz. Bu hareketi yaygınlaştırmak adına Gönüllü Kadın Elçiler belirleyecek ve onlarla güç birliği içinde hareket edeceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları



-Kabulden görüntüler



-Genel detaylar



- Ankara

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