Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sporun Öncü Kadınlarıyla Buluştu

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Bakan Dönmez: 19 Milyar Tonluk Kömür Rezervi Tespit Ettik

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık