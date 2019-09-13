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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Sungurlu'da

8 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Ocaklı Tesislerinde karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Sungurlu'da, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Ocaklı Tesislerinde karşılandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt ve çok sayıda partili karşıladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Gençlik Merkezi görevlileri tarafından çiçek takdim edildi. Karşılama programında İlçe Başkanı Metin Özsarı, Bakan Kasapoğlu'na bir dosya sundu.


Bakan Kasapoğlu Çorum'a gitmek üzere Sungurlu'dan ayrıldı. - ÇORUM

Mehmet Kasapoğlu, Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
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