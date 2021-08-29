Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı kutladı.

Musashino Forest Spor Salonu'nda A Grubu'nda Kolombiya'yı 80-38 yenen milli takımın maçını Bakan Kasapoğlu, yerinde takip etti.

Kasapoğlu, grupta son maç öncesi çeyrek finale çıkmayı garantileyen milli sporcuları aldıkları sonuçtan dolayı tebrik ederek, sporculara sonraki karşılaşmalar için başarı dileklerini iletti.