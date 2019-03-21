Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk Futbolunun Her Türlü Gelişmeden Motive Olarak Pozitif Yönde...
30 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum.
Gençlik ve Spor Bakanı
Kasapoğlu: "Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA
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