Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk Futbolunun Her Türlü Gelişmeden Motive Olarak Pozitif Yönde...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk Futbolunun Her Türlü Gelişmeden Motive Olarak Pozitif Yönde...

30 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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