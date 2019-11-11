Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı"
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:36 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı"
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