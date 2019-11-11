Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören...
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören...

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı"

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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