Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum."
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