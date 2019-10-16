Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız...
Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız...

41 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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