Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza yerleştirdik" -"Yurtlarımızda kalmayan öğrencilerimizden ücret almıyoruz" -"5392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4900 vatandaşımızda Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza yerleştirdik"

-"Yurtlarımızda kalmayan öğrencilerimizden ücret almıyoruz"

-"5392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4900 vatandaşımızda Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza...

Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
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