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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza yerleştirdik" -"Yurtlarımızda kalmayan öğrencilerimizden ücret almıyoruz" -"5392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4900 vatandaşımızda Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda"
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza yerleştirdik"
-"Yurtlarımızda kalmayan öğrencilerimizden ücret almıyoruz"
-"5392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4900 vatandaşımızda Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda"
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