AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: "Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası" - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: "Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası"

11.05.2022 20:53

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ulaşımdan sanayiye, sanayiden sağlığa, eğitime her alanda olduğu gibi gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ulaşımdan sanayiye, sanayiden sağlığa, eğitime her alanda olduğu gibi gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası. Türkiye'nin bir spor markası olduğu gibi illeri de rekabet gücüyle, birbirinden eşsiz tesisleriyle çok ama çok ciddi bir altyapıya sahip." dedi.

Kasapoğlu, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda, 10 branşta 5 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) finallerinin açılış törenine katıldı.

Sporcuların Afyonkarahisar'daki müsabakalarda on gün boyunca ter dökeceğini ve sportif bir mücadele ortaya koyacaklarını aktaran Kasapoğlu, "Vereceğiniz bu mücadele ve kazanacağınız dereceler ve ödüller elbette çok önemli. Ama siz buradan o derecelerden daha fazlasıyla ayrılacaksınız. Burada kuracağınız gönül bağları, yeşerteceğiniz yeni dostluklar sizler için büyük bir kazanım olacak. Spor ruhuyla bağdaşan davranışlarınız nezaketiniz, centilmenliğiniz, merhametiniz, adaletiniz ve hoşgörünüzle geride çok güzel izler bırakacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bu finallerin Afyonkarahisar'da oynanmasının da ayrı güzellik kattığını dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yalnızca yolların değil, gönüllerin de kesiştiği Afyonkarahisar, bu müsabakalar vesilesiyle bu kez de Türkiye'nin gençlerini buluşturmuş oldu. Böylece istiklal için öncülük etmiş bu şehir, ülkemizin istikbali adına da güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle ayrıca milli mücadelenin öncü ve kilit şehri Afyonkarahisar'dan, sizlerin ve bütün gençlerin önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Gençlik Haftanızı şimdiden kutluyorum ve buradan Türkiye'nin bütün gençlerini ve aziz milletin her bir ferdini 81 ilde tertip edeceğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılmaya davet ediyorum."

"Devrim niteliğinde pek çok uygulamamız var"

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 20 yıldır her alanda gelişme ve kalkınma mücadelesinde çok büyük başarılarla çok anlamlı noktalara gelindiğini vurguladı.

Kasapoğlu, "Ulaşımdan sanayiye, sanayiden sağlığa, eğitime her alanda olduğu gibi gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası. Türkiye'nin bir spor markası olduğu gibi illeri de rekabet gücüyle, birbirinden eşsiz tesisleriyle çok ama çok ciddi bir altyapıya sahip." şeklinde konuştu.

Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek için çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Kasapoğlu, spor salonlarıyla, tenis kortlarıyla, havuzlarla, spor kompleksleriyle sporcuların yanında olduklarını kaydetti.

Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla sporcuyu ve spor potansiyeli olan herkesi hem takip ediyoruz hem destekliyoruz. Bu anlamda devlet olarak, hükümet, bakanlık olarak yapılması gereken ne varsa da hiçbir şekilde özveriden, çabadan, fedakarlıktan kaçınmadan destekliyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını bu memleketin her bir köşesindeki evlatlarla, gençlerle buluşturuyoruz. Buluşturmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Devletin bütün imkanlarının ülkenin her köşesinde gençlerle buluşturduklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Devrim niteliğinde pek çok uygulamamız var. Yetenek taraması, Spor Yönlendirme Projesi, sporcu bursu, basketbol seferberliği 10 bin pota projesi, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ve halkımızı, milletimizi spora daha kolay bir şekilde eriştirme adına gerçekleştireceğimiz projeler. Devrim niteliğindeki çalışmaları daha da yukarılara taşıyacağız. Üniversiteler, eğitim camiası, bu anlamda ciddi iş birlikleri var. İşte bu iş birliklerinden bir tanesi bugün Afyonkarahisar'da ÜNİLİG finalleriyle bu anlamlı oluşmayla 5 binden fazla öğrenciyi 81 ildeki üniversitelerin bir araya gelmesiyle gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerin sporla ilgili çalışmalar yapması, üniversitelerdeki spor kulüpleri bizler için çok ama çok anlam teşkil ediyor. Biz de Bakanlık olarak üniversitelerle birlikte bu iş birliklerini artırma, bu anlamdaki çabayı büyütme gayretindeyiz. Gerek spor yatırımlarıyla, gerek faaliyetleriyle üniversitelerin sporda olan varlığını inşallah hep birlikte daha yukarı noktalara taşıyacağız. ÜNİLİG'in bu anlamda gelmiş olduğu aşama gerek branşlar açısından gerek katılım açısından gerekse ilgi alaka açısından sevindirici bir durum."

Kasapoğlu, "Lakin bunu birlikte çok ama çok yukarılara taşıma gayretimiz var inancımız var. İnanıyorum bu yılki ÜNİLİG müsabakaları, finalleri bundan sonraki süreç için de önemli bir başlangıcı teşkil edecek. Ben Üniversite Sporları Federasyonu ile de üniversitelerde YÖK'te gördüğüm heyecanı görüyorum. Bu başarıları büyüteceğiz." diye konuştu.

Program sonunda Bakan Kasapoğlu'na il protokolünce fahri hemşehrilik beratı verildi.

AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası
AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası
AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası
AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası
AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası
AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası
AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası
AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: Gençlik yatırımlarında da sporda da Türkiye artık bir spor markası

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SPOR Bakan Kasapoğlu: Artık Türkiye bir spor markası SPOR Bakan Kasapoğlu: Artık Türkiye bir spor markası AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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