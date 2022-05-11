AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu

11.05.2022 22:20

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ı üniversiteleri, spor tesisleri ve gençlik yatırımlarıyla başka bir şehir yaptıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ı üniversiteleri, spor tesisleri ve gençlik yatırımlarıyla başka bir şehir yaptıklarını belirtti.

Kasapoğlu, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezindeki ÜNİLİG etkinlikleri kapsamındaki konser öncesi, gençlerin enerjisine, coşkusuna ve misafirperverliklerine teşekkür etti.

Gençlerin şimdiden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Kasapoğlu, "Üniversiteler sporun lokomotifi olsun istiyoruz. Sizleri bu anlamda istekli, gayretli görüyoruz. Afyonkarahisar'ı üniversiteleri ile spor tesisleri ile gençlik yatırımlarıyla başka bir şehir yapıyoruz. Gençleri Gençlik Haftasını coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Gördük ki Afyonkarahisar gençliği enerjik, coşkulu bundan sonra burada sizler için daha çok konser gerçekleştireceğiz. Siz yeter ki isteyin biz sizin emrinizdeyiz." diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan bir genç, sevgilisine evlenme teklifi etti.

Bakan Kasapoğlu da gençlerin nikah şahidi olacağını kaydetti.

Ardından müzik grubu Gripin sahne aldı.

AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu - Son Dakika


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