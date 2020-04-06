Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin... - Son Dakika Spor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:08 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı