Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Yarın Karabük'te

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Yarın Karabük'te

41 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere yarın Karabük'e gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Yarın Karabük'te, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere yarın Karabük'e gelecek.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 19 Mart Salı günü ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret edeceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu Valilik ziyaretinin ardından 5000 Evler Mahallesinde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirecek. Safranbolu'daki esnafları da ziyaret edecek olan Kasapoğlu Karabük'ten ayrılacak. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: İHA

AK Parti, Mehmet Kasapoğlu, Karabük, Güncel
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