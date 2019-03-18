Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Yarın Karabük'te
41 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere yarın Karabük'e gelecek.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere yarın Karabük
'e gelecek. AK Parti
Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 19 Mart Salı günü ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret edeceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu Valilik ziyaretinin ardından 5000 Evler Mahallesinde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirecek. Safranbolu
'daki esnafları da ziyaret edecek olan Kasapoğlu Karabük'ten ayrılacak. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: İHA
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