Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlarını boşaltan öğrencileri misafir etti - Son Dakika

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlarını boşaltan öğrencileri misafir etti
6 saat önce
Yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yurtlarını boşaltan öğrencileri kabul etmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi Sağlık Bakanı Koca'nın öğrencilerden helallik istemesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:39 Kaynak: AA
Yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yurtlarını boşaltan öğrencileri kabul etmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi
Sağlık Bakanı Koca'nın öğrencilerden helallik istemesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için yurtlarını boşaltan öğrencileri makamında ağırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefonla görüştüğü öğrencilerden hellallik istedi.
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