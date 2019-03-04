Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta Halka Seslendi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta Halka Seslendi

41 dakika önce

- Zonguldak mitingi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un konuşması ZONGULDAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin Zonguldak'ta düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

- Zonguldak mitingi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un konuşması
ZONGULDAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin Zonguldak'ta düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:51 Kaynak: AA

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