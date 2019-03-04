Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta Halka Seslendi
41 dakika önce
- Zonguldak mitingi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un konuşması ZONGULDAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin Zonguldak'ta düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
- Zonguldak
mitingi Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un konuşması
ZONGULDAK - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin Zonguldak'ta düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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