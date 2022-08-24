Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği

Bu gece yarısından itibaren okkalı bir zam daha geliyor

18 liraya aldıkları tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

AKOM, İstanbul için saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış ve dolu geliyor

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelilerin kaldığı yurtların yetersizliğiyle ilgili konuşmuştu. CHP lideri, "Anadolu'dan gelen evladımız İstanbul'da yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira kira vererek ev tutabilir mi? Anne baba seviniyor oğlum kızım üniversite kazandı diye ama sonra nerede kalacak diye düşünüyor. Gençlere sözüm var. En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz" demişti.

"YURT KAPASİTEMİZ 800 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP liderinin sözlerine yanıt verdi. Kasapoğlu, "Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ İSTİSMAR MALZEMESİ YAPTIRTMAYIZ"

Bakan ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Gençleri istismar malzemesi olarak kullanılmasını istemeyiz. Gençlerimizi güçlü kılmak amacımız. Hayatlarında gençlere dair proje, fikir ortaya koymayanları, ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz."