CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelilerin kaldığı yurtların yetersizliğiyle ilgili konuşmuştu. CHP lideri, "Anadolu'dan gelen evladımız İstanbul'da yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira kira vererek ev tutabilir mi? Anne baba seviniyor oğlum kızım üniversite kazandı diye ama sonra nerede kalacak diye düşünüyor. Gençlere sözüm var. En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz" demişti.
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP liderinin sözlerine yanıt verdi. Kasapoğlu, "Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Gençleri istismar malzemesi olarak kullanılmasını istemeyiz. Gençlerimizi güçlü kılmak amacımız. Hayatlarında gençlere dair proje, fikir ortaya koymayanları, ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği - Son Dakika