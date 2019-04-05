Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Anlamlı Mesaj
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
, "Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." ifadesini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:17 Kaynak: İHA
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