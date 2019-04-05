Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Anlamlı Mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Anlamlı Mesaj

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Anlamlı Mesaj, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:17 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor, 16 Yıllık Dedikoduya Son Noktayı Koydu İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 21:57:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Anlamlı Mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]