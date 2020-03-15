Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina... - Son Dakika

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina amacıyla Ankara ve Konya'daki yurtlarda misafir edildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina amacıyla Ankara ve Konya'daki yurtlarda misafir edildiğini söyledi. - ANKARA
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