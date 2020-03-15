Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina... - Son Dakika
Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina amacıyla Ankara ve Konya'daki yurtlarda misafir edildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina amacıyla Ankara ve Konya'daki yurtlarda misafir edildiğini söyledi. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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