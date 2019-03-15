Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı)...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı)...

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Yeni Zelanda, Güncel
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