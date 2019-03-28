Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - İstanbul
21 dakika önce
- Programdan detaylar Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'te de roman vatandaşlarla kahvaltı da bir araya geldi.
- Programdan detaylar
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih
'te de roman vatandaşlarla kahvaltı da bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:43 Kaynak: AA
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