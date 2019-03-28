Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - İstanbul

21 dakika önce

- Programdan detaylar Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'te de roman vatandaşlarla kahvaltı da bir araya geldi.

- Programdan detaylar
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'te de roman vatandaşlarla kahvaltı da bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Fatih, Güncel
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