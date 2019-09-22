Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beraber Yürüyelim etkinliğinde konuştu
18 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beraber Yürüyelim etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beraber Yürüyelim etkinliğinde konuştu
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