Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beraber Yürüyelim etkinliğinde konuştu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beraber Yürüyelim etkinliğinde konuştu

18 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beraber Yürüyelim etkinliğinde konuştu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beraber Yürüyelim etkinliğinde konuştu

Mehmet Kasapoğlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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