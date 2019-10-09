Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.
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