Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15...
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15...

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15..., System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosyal medya ayaklandı
Çavuşoğlu'nun özel harekat üniformalı pozu, Akşener'in yardımcısını rahatsız etti Bakan Selçuk: Devlet korumasındaki 2 bin 183 genç, yarın kamuda tercih yapabilecek 4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:22:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]