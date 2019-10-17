Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın,...
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın,...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın,...

17 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz."

Mehmet Kasapoğlu, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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