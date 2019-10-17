Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş...
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş...

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görüyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük."

Mehmet Kasapoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:49 Kaynak: AA
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