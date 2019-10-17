Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:49 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük."
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