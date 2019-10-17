Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir."
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