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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! 4. Dünya Göçebe Oyunları...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:34
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