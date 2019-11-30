Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! 4. Dünya Göçebe Oyunları...
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! 4. Dünya Göçebe Oyunları... - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! 4. Dünya Göçebe Oyunları...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! 4. Dünya Göçebe Oyunları..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.

Mehmet Kasapoğlu, Bursa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:34 
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