Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz,... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz,... - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz,...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimizin emrindeyiz" - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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