Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Amasya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Amasya'da - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Amasya'da

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bazı programlara katılmak üzere geldiği Amasya'da, Valiliği ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Amasya'da, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bazı programlara katılmak üzere geldiği Amasya'da, Valiliği ziyaret etti.

Amasya Valisi Osman Varol'dan il hakkında bilgiler alan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, medeniyetin sembol şehirlerinden Amasya'da olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Amasya'nın Bakanlıkları için hep gündemlerinde bir şehir olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık anlamında Amasya'da yatırımlarımız ve projelerimiz mevcut, yatırımlarımız gelecek. Bugün de ziyaretimiz vesilesiyle Amasya'da spor ve gençlikle ilgili tüm konularını değerlendirme ve yerinde görme şansımız olacak. Değerlendirmemiz sonrasında tıpkı geçmişte olduğu gibi yatırımlara devam edeceğiz, zaten önemli yatırımlarımız var bunların yenilerini yaparak ve güçlendirerek devam edeceğiz. Spor salonlarıyla ve sporu tabana yaymakla ilgili projelerimiz var. Sporu kolaylaştırmakla ilgili projelerimiz var. Sporun erişimi ve semt sahalarıyla ilgili projelerimiz var."

Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı programının ardından da esnaf ziyaretinde bulundu.

Mehmet Kasapoğlu, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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