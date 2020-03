Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan spor camiasına teşekkür - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için tek yürek olan spor camiasına teşekkür ederek, "Ülkemizin dört bir yanındaki spor alanlarında milyonlarca taraftar, sporcular, teknik heyetler, yöneticiler aynı gayret etrafında hep birlikte 'Türkiye' diye haykırdı. Askerine selam göndererek vefasını en güçlü şekilde ortaya koydu." dedi.

İstanbul Okan Üniversitesi tarafından Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen "2019 Spor Ödülleri" etkinliğine katılan Bakan Kasapoğlu, İdlib'de insanlığın huzuru için görev yapan Türk askerine muzafferiyet dileyerek, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Şehitlerimiz bu vatanının gerçek sahipleri, onlara çok şey borçluyuz. Bu borcu ödemek tabii mümkün değil ama her ne yapıyorsak yaptığımız şeyi en iyi şekilde yaparak onlara layık olmalı, onların canlarını feda ettiği cennet vatana sahip çıkarak, şanlı bayrağı ilelebet payidar kılmanın çabası içinde olmalıyız. Yunus Emre'nin, Eşrefoğlu Rumi'nin, Mevlana'nın, Ahmet Yesevi'nin izini sürenlerdeniz. Bizim askerimiz gittiği yere barışı, esenliği götürmekle meşhur bir asker. İyiliğin, barışın elçisi. Bizim hilalimiz, mazluma umut, sığınak, zalime ise kahredicidir. 'Vefalı Türk geldi yine' diye uğruna marşlar yazılır. Mehmetçiğimiz sahada mazlumların yarasının derdindeyken bize düşen herkesi kardeş bilip, kardeşlik hukukuyla bir olmaktır. Vatanımızın, milletimizin, askerimizin arkasında dağ gibi sapasağlam durmalıyız. Bu aziz millet bu hassasiyete çok güçlü bir şekilde sahip. Cefasıyla vatanperverliğiyle tüm dünyaya örnek olmuş bir millet."

Sporun birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz hafta sahalarda, tribünlerde, salonlarda yaşananlar işte bunun tarihi bir tabloya dönüşmüş halidir. Ülkemizin dört bir yanındaki spor alanlarında milyonlarca taraftar, sporcular, teknik heyetler, yöneticiler aynı gayret etrafında hep birlikte 'Türkiye' diye haykırdı. Askerine selam göndererek vefasını en güçlü şekilde ortaya koydu. İnsanların siyasi görüşleri, hayat görüşleri, inançları farklı olabilir ama tek bir ortak sevda gördük, o da Türkiye sevdası. Sporun birleştiren gücünü yaşadık. Sporu daha güçlü bir şekilde yaşamamız, daha yüksek bir oranda topluma spor kültürü kazandırmamız halinde bu pozitif ruhu daha ileriye taşıyacağız. Bu kutsal gayede bir araya gelen spor camiamızın tüm bireylerine, sporculara, kulüplere, teknik heyete ve taraftara canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz sadece bizim değil, tüm dünyanın umudu"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye kalbiyle yaşayanların ülkesi. Gönüllüler ülkesi. Gençlerimiz sadece bizim değil, tüm dünyanın umudu. Avrupa'nın en genç nüfusuna, dünyanın da en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençlerimizin her daim ortaya koyduğu heyecan ve ruh, bizleri yarınlar adına çok ümitlendiriyor. O yüzden dünyanın her neresinde olursa olsun mazluma el uzatma noktasında bir an geride durmayan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bunun örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde Elazığ'daki deprem felaketi sonrası, oraya koşan gönüllü gençlerimizde gördük. Bu tablo bizler için bir gurur vesilesi. Bizler için bir iftihar meselesi. Depremzedelere sanki kendi aileleriyle ilgileniyormuşçasına emeğini vaktini hiçbir zaman esirgemeyen tüm genç arkadaşlarıma kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimiz bizim yarınlara, geleceğe yönelik umutlarımızı her daim yeşertiyor."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlere verdiği destekten dolayı da teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Bu bakanlık sizlerin. Gençler neredeyse bizler oradayız. YÖK ile yaptığımız protokolle, genç ofislerimizi açıyoruz. İnşallah genç ofislerimizden birini buraya da açacağız. Sizlerin katkılarıyla gençlerimize, spor camiamıza daha güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizleri dinlemek, birlikte olmak, ortak çalışmalar yapmak bizlere her zaman güç veriyor. Alacağımız mesafede bize ciddi ivme kazandırıyor. Gençlik çalışmaları olmak üzere tüm faaliyetlerimize katkınız çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin sporda daha başarılı olacağını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz bizim en büyük servetimiz. 2000'li yılların öncesiyle kıyaslanmayacak kadar spor altyapımız var. Avrupa'ya meydan okuyan bir spor tesisleşmemiz var. Biz bu tesisleri daha çok insanla, gençle, kadınlarla doldurduğumuzda spor ülkesi olma konusunda daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Spor odağımızda özellikle gençler ve kadınlar var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ifade etmek istiyoruz, kadınlarımızı sporun öncüsü olarak görüyoruz. Kadın odaklı spor projemizde güzel iş birlikleri yapacağız."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı protokolün 50 üniversiteye çıkacağının müjdesini verdi.

Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebileceği anlaşmayla ilgili Kasapoğlu, "Spor ve eğitim arasında yaşanan bir ikilem vardı. Bunu tarihe gömmüş olduk. Üniversitelerle protokol imzaladık. Öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde üniversitelerimizde yüzde 100 burslu okuyacaklar. İnşallah 28 üniversiteyi yeni protokolle 50'nin üzerine çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Okan Üniversitesi tarafından "Sporda yılın onur ödülü"ne layık görülen paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'ya ödülünü takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bekir Okan Spor Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan'dan alan Kasapoğlu, "Bu ödül benim için büyük mutluluk. 2019'da sporcularımız büyük mutluluk yaşattı. Gerek 2020 gerekse sonrasında daha da başarılı olacağız." diye konuştu.

Ödül törenine Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Velili Servet Yardımcı, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve spor dünyasından birçok isim de katıldı.