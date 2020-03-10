Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi

Bakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel görüntü

Bakan Kasapoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretinden görüntüler

Bakan Kasapoğlu'na hediye takdimi

KAYSERİ( AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında Erciyes'te engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Kasaoplu, etkinliğin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de

Mehmet Kasapoğlu, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:57 Kaynak: AA
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