Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içindeki ve dışındaki organizasyonu ertelediklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içindeki ve dışındaki organizasyonu ertelediklerini açıkladı. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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