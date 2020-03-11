Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına... - Son Dakika

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içindeki ve dışındaki organizasyonu ertelediklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içindeki ve dışındaki organizasyonu ertelediklerini açıkladı. - ANKARA
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