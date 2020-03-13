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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak"
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" - ANKARA
Son Dakika Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı