Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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