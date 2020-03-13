Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da... - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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