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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzere çalışıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzere çalışıyoruz" - ANKARA
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