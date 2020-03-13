Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Nisan ayında yapılması planlanan... - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzere çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzere çalışıyoruz" - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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