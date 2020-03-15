Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:22 Kaynak: DHA
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