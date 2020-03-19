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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanları saat 17.00'de liglerin...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanları saat 17.00'de liglerin geleceği ile ilgili açıklama yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanları saat 17.00'de liglerin geleceği ile ilgili açıklama yapacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
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