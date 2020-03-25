Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi...

25 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'yla ilgili, "Sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın, daha güçlü bir şekilde...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'yla ilgili, "Sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın, daha güçlü bir şekilde olimpiyatlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, spor camiası olarak enerji ve motivasyonu kaybetmeden çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesini bekliyorduk. Dün alınan kararla 2021 yılına ertelendi. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra her zaman olduğu gibi sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın, daha güçlü bir şekilde olimpiyatlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına inanıyoruz. İnşallah millet olarak tüm tedbirlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyet göstererek bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağız."

Milli sporcuların her zaman olimpiyatlara hem fiziksel hem de psikolojik anlamda hazır olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Durmak yok diyoruz. İnşallah bu süreçten güçleneceğiz. Şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek adına daha enerjik bir şekilde geri döneceğiz. Millet olarak ileriye olan yürüyüşümüz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele noktasında Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele verdiğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke olarak hamdolsun bu mücadeleyi; millet, devlet ve tüm kurumların dayanışmasıyla güzel bir şekilde geçiriyoruz. Bu manada milletimize, gençlerimize, spor camiamıza anlayışları, hassasiyetleri ve dayanışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Spor camiamızın hiçbir şekilde bu süreçten etkilenmemesi ve irtifa kaybetmemesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimize devam edeceğiz."

Mehmet Kasapoğlu, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:02 Kaynak: AA

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