Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği,...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyon Başkanları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyon Başkanları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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