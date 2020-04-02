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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği,...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyon Başkanları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyon Başkanları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:40 Kaynak: İHA
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