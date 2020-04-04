Son Dakika › Politika › Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük... - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 51 ilde 78 yurdun vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 51 ilde 78 yurdun vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:54 Kaynak: İHA
Son Dakika CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi