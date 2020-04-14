Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük... - Son Dakika

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:37 Kaynak: İHA
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