Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina... - Son Dakika

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:05 Kaynak: İHA
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