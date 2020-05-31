Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cedi Osman'a konuştu: En başarılı olimpiyat... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cedi Osman'a konuştu: En başarılı olimpiyat...

Cedi Osman'ın sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Olimpiyatlara hazırdık ama olanda hayır vardır.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cedi Osman'a konuştu: En başarılı olimpiyat..., System.String[]

Cedi Osman'ın sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Olimpiyatlara hazırdık ama olanda hayır vardır. Sakatlığı bulunan arkadaşlarımız vardı. İbrahim Çolak ve Taha Akgül bir operasyon geçirdi. Onlar için bu süreç bir avantaja dönüştü. Diğer arkadaşlarımız daha da motive oldu. Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Bu inancı arkadaşlarımızda görüyorum. En başarılı olimpiyatlara adayız. Birlikte başaracağız, inanıyoruz.


YENİ CEDİLER YETİŞMELİ


20 milyon genç nüfusla Avrupa'nın en çok genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. O yüzden yetenekleri keşfetmek ve bunu teşvik etmemiz lazım. Bir kulüp sporcu yetiştirirse kolaylık sağlama projelerimiz var. Üretim, milli ve yerli sporcu odaklı bir politikayı önemsiyoruz. Elbette yabancı ve başarılı sporcuya saygımız var ama bizde de ciddi yetenekler var. Sen bizi yurt dışında onurlu, başarılı bir şekilde temsil ediyorsun. Neden daha fazla Cedi Osman'ımız olmasın. Amacımız bu. Futbolda da Avrupa'da oynayan başarılı arkadaşlarımız var. Onları da artırmamız lazım."


CEDİ: TOKYO ŞANSIMIZ YÜKSEK


A Milli Takımımız'ın Kanada'da oynanacak olimpiyat elemelerinde mücadele edeceğini hatırlatan Cedi Osman da Tokyo şansımızın yüksek olduğunu ifade etti.


Milli basketbolcu, "Kanada'da şansımızı yüksek görüyorum. Hem kendime hem de takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok yetenekli ve genç bir takımız. Olimpiyatlara gideceğimize inanıyorum" dedi.


Bu arada Bakan Kasapoğlu, Cedi Osman'ın Türkiye'nin olimpiyat tarihinden aralarında eskrim, judo ve güreşle ilgili sorduğu 5 soruyu da doğru yanıtladı.


Mehmet Kasapoğlu, İbrahim Çolak, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:05 

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cedi Osman'a konuştu: En başarılı olimpiyat... - Son Dakika Spor
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