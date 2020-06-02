Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesisleri ile bakanlığa bağlı Gençlik...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesisleri ile bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda uygulanacak tedbirleri duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesisleri ile bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda uygulanacak tedbirleri duyurdu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:49 Kaynak: İHA
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