Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8... - Son Dakika

Son Dakika

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