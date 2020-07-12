Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bölgede yaptığı ziyaretler kapsamında Keşan'a gelerek gerçekleştirilmesi planlanan projeleri inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bölgede yaptığı ziyaretler kapsamında Keşan'a gelerek gerçekleştirilmesi planlanan projeleri inceledi.

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Keşan'daki ziyaretlerine yenilecek olan Atatürk Stadı ve Kapalı Spor Kompleksi'ne gelerek başlayan Bakan Kasapoğlu, halkın spora katılımının geliştirilmesi ve yayılması amaçlı çalışmaları çevresinde bölgede yatırımların devamlılığının sağlanacağını belirterek, yapılması planlanan projeleri inceledi. Keşan'a bin kişilik bir açık futbol sahası ile ilgili çalışmaları denetleyen Kasapoğlu daha sonra çim sahayı gezdi. Bu sırada getirilen topun arkasına geçen Kasapoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun geçtiği kaleye 3 şut çekti, ardından Keşan'ın genç sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Keşan için uzun süredir konuşulan projeleri harekete geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Bugüne kadar Keşan'ın gerekli olan sportif altyapısını ve gençlerin daha donanımlı hazırlanmaları için gerekli altyapıyı inşallah en kısa sürede Keşan ile buluşturacağız. Bugün Keşan için bir milat olacak. Keşan'ın sportif anlamda geleceği için gençler için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.


Bölgeyi ziyaretleri kapsamında Kasapoğlu ve beraberindeki heyet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda da incelemelerde bulundu ardından, Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti.


Burada bir açıklama yapan Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek devamlılık sağlayacak projeler ürettiklerini ve bu projelerin halkın her kesimi tarafından ulaşılabilir olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:


"Gençlerimizin, kadınlarımızın ve halkımızın tüm kesimlerinin spora olan erişimlerini kolaylaştırmak ve bu anlamda yarınlara yönelik hem sporcu envanterimizi geliştirmek için halkımızın spor yapan bir toplum olmasına önem veriyoruz. O yüzden 40 yıllık Keşan stadını çok daha modern ve güzel şekle dönüştürüyoruz. Tribünleriyle, tartan pistiyle halkımızı buraya her saat bekliyoruz. Çok hızlı şekilde burayı da Keşan'ımızla buluşturacağız. Yanında da mevcut spor salonumuzu tüm yönleriyle ele alıyoruz ve çok modern 7/24 tüm halkımızın hizmetinde olacak şekilde Keşan ile buluşturacağız."


"Gençlerimiz bizim büyük umudumuz"


Sporun tabana yayılması için erişebilir olmasının önemine değinen Kasapoğlu, "Keşan'da 11 büyük mahallemiz var, mahallelerimizi spor alanları ve semt tipi sahalarla donatacağız. Ülkemizin en güzel gençlik merkezlerinden birini Keşan'a inşa etmiştik. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz en büyük umudumuz. Başkanımızla yine konuştuk butik gençlik merkezlerinden birini de Keşan'ımıza kazandıracağız. Gençlerimizi, sahalara, salonlara ve merkezlere bekliyoruz" dedi. Bakanlık olarak "Yüzme bilmeyen kalmasın" dediklerini de kaydeden Bakan Kasapoğlu, yüzmeye önem verilen branşlardan biri olduğunu ifade etti ve Keşan'da yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu için de, "Keşan'ın havuzu halkımıza hayırlı olsun. Bunun da ihalesi çok yakın zamanda belediyemiz tarafından yapılacak. En kısa zamanda bunları halkımızla milletimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.


Sonrasında Keşan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne geçen Bakan Kasaopoğlu, burada Keşan ve Edirne spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanların görüş ve önerilerini dinleyen Gençlik ve Spor Bakanı, spor kulüplerinin çalışmalarına ve karşılaşılan zorluklara çözüm üreteceklerini söyledi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keşan'daki spor kulüplerinin sorunların çözümü konusunda gerekenlerin yapılacağını belirterek, "Keşan'daki kulüplerimize gerekli desteği yapacağız" dedi.


Ziyarette daha sonra Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker söz alarak, beldeye yapılmasını istediği projeleri anlattı.


Türker, konuşmasında şunlara yer verdi:


"Beldemizde, gençlerin sportif faaliyetlerini yapabilecekleri hiçbir yer yok. Büyük bir gençlik potansiyelimiz var. Gençlerimiz, kahve ve meyhane köşelerine sıkışmış durumdalar. Biz, taleplerimizi Spor Toto Müdürümüzle görüştük. Bir kapalı spor salonu ve futbol sahası istiyoruz. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yenimuhacir'ın yanında olduklarını ve yapılması gereken projelerin yapılacağının sözünü verdi. Bakan Kasapoğlu, Yenimuhacir Beldesi'ne yapılacak projelerin aynısının Esetçe ve Yenikarpuzlu beldelerine de yapılması konusunda söz verdi."


Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görüşmelerin ardından katılımcılarla toplu fotoğraf çekildi. - EDİRNE

Mehmet Kasapoğlu, Keşan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan'ı ziyaret etti - Son Dakika Spor

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