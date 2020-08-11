Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:43

Kaynak: AA

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