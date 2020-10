Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Açıklaması - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin sağlık, eğitim, spor ve ekonomi başta olmak üzere her alanda zirvede olma iddiası olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt ve Küre'ye spor salonu, Hanönü, Abana ve Pınarbaşı'na sentetik saha, İnebolu ve Tosya'ya havuz, Kastamonu Merkez'e ise 5 tane sentetik yüzeyli halı saha için protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasında sporun ve spor tesislerinin önemine değindi.

"Türkiye'nin her alanda zirveye olan iddiası var"

Gençlerin Türkiye'nin umudu olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 20 milyon genciyle Avrupa'da birinci sırada olduğunu, gençliğe olan yatırımlarının gençlere olan sevgilerinin var olamaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin zor şartlara rağmen her zaman gelişimini ortaya koymuş bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda, sanayi sağlık, eğitim, spor ve ekonomi başta olmak üzere her alanda zirveye olan iddiası var. Bu sadece sözle değil icraatla ortaya koyan bir hükümet var. Ülkemizin neresine gidersek gidelim her türlü imkanların farklı boyutlara geldiğini görüyoruz" dedi.

"Dost olan, el uzatan ülke konumundayız"

Hizmete açılan tesisler hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "Hasan Doğan Spor kompleksi 7'den 70'e her türlü vatandaşımızın hizmetine sunulmuş bir tesistir. Yarınlara yönelik umutlarımızı diri tutan bir tesistir. Kastamonu'nun gerek merkezinde gerekse ilçelerinde birçok tesis yükselmiştir. Bu sebeple sporda olan iddiamızın her zaman yukarılara taşıdığımız bu çerçevede farklı branşlarda gerek ulusal gerekse uluslararası branşlarda büyük bir başarı ortaya çıkıyor. Bizim iddiamız sadece bugünler için değil yarınlar için de geçerli. Sadece Türkiye değil, sadece bu coğrafya değil nerede ihtiyaç varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dost olan, el uzatan ülke konumundayız. Bizim geleneğimizde, bizim devraldığımız emanette olan bir husustur. Bizler inşallah bu emaneti daha da yukarılara taşıyarak yarınımızın umudu gençlerimize emanet edeceğiz" diye konuştu.

"Engeller çıksa da durmayacağız"

Gençlere verdikleri önemin yapılan icraatlardı olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin sahip olduğu üniversite sayısı, yurtları, verdiği bursları ve harçların kaldırılması, kampüslerin gençlerin hizmetine sunulması bu manada gençlere verilen değerin ve önemin en somut göstergesidir. Engeller çıksa da durmayacağız. Hiçbir operasyonu bu güne kadar tanımadığımız gibi bundan sonra da tanımayacağız. Hep birlikte büyük bir aşkla çalışarak yukarılara taşıyacağız. Çok çalışmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerle, kurumlarımızla, kuruluşlarımızla el ele vermemiz gerekiyor. Her türlü çabayı ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yüzme havuzları daha yoğun şekilde kullanılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yüzme projesine ayrı bir önem verdiğine değinen Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Yüzme kaynaklarının bol olduğu, suyun çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Son 18 yılda inşa edilen ve bundan sonra inşa edilecek olan yüzme havuzlarımızın daha yoğun bir şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Tesisler insanlarımızla daha güzel ve anlamlı. Tesislerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımız kullansınlar. Tesisleri bizler halkımız için hazırlıyoruz. Bu imkanları vatandaşlarımız sonuna kadar kullansınlar. Ayrıca basketbol ile ilgili projemiz daha var. 10 bin basket projesi ile yeni basketbolcular yetiştirmek için çalışacağız. İl Özel İdaresi ile yapacağımız protokol ile ilk etapta 100 basket potası vereceğiz. Köylerimize ve beldelerimize kadar yaymaya çalışacağız. Yarınların dev adamlarını yetiştireceğiz. Amacımız insanlarımızı tesislerimizle buluşturmaktır. İnsanımıza hizmet etmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu özelinde yaptıklarını yatırımlarla ilgili de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kapapoğlu: "2002 yılında Kastamonu'da 1 adet öğrenci yurdu varken şimdi 7 tane yurdumuz var. 4 gençlik merkezimiz var. Kastamonu'ya Gençlik ve spor Bakanlığı olarak 350 milyon liraya yakın bir yatırımı kazandıracağız. Kastamonu insanı her şeyin iyisini hak ediyor. Sporu hayatın her akışında sahiplenmek, bir kültür olarak benimsenmesi için çalışmalıyız. Gençlerimize ve kadınlarımıza büyük iş düşüyor. Kadın odaklı spor politikamız gereği kadınlarımızı tesislerimizle buluşturmaktan ayrı bir heyecan duyuyoruz. Sporu tabana yaydığımız müddetçe ülkemizin zirveye olan iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyacağımızdan şüphemiz yok. Yarınların şampiyonlarını hem ulusal hem de uluslararası manada arttıracağız."

"Sporda öncü şehir Kastamonu iddiasını güçlendireceğiz"

"Yaptığımız protokol ile tesislerimiz hem il merkezinde hem de ilçelerde yükselecek. Kastamonu için bu güne kadar çok ciddi yatırımlar oldu. Eskiyen yapıları yeniledik. Kayak tesisi yatırımlarımız devam ediyor. Taşköprü, Daday, İhsangazi, Abana ve Yol Konak'ta çalışmalar devam eden projelerimiz var. Bunların yanında Tosya, Küre, Azdavay, Şenpazar, İnebolu, Hanönü, Doğanyurt ve Devrekani ile bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. Belediye ile inşa edeceğiz semt sahaları ile buralar gençlerimizle dolup taşacak. Yapımız devam eden spor salonunu 3 ay içerisinde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Tüm bu yatırımlarla, sporda öncü şehir Kastamonu iddiasını güçlendireceğiz. Bu tesislerle beraber gençlerimiz şanlı bayrağımızı, istiklal marşımızı gururla okutacak." - KASTAMONU